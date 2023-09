Desfile da Independência já tem programação em Rio Branco; veja

Representantes de diversos órgãos do governo do Acre se reuniram nesta segunda-feira, 4, na Casa Civil, em Rio Branco, para tratar do planejamento do desfile do Sete de Setembro, data que marca a comemoração da Independência do Brasil.

A cerimônia será realizada na quinta-feira, a partir das 8h da manhã, na Avenida Getúlio Vargas, no centro da capital. O setor de Cerimonial da Casa Civil está à frente da organização.

O planejamento prevê desfile das forças militares, de instituições estaduais e sociais, grupamentos mirins e colégios militares, bem como de comboio de viaturas militares e veículos civis, além da apresentação de bandas de música e desfiles de clubes de veículos antigos e motocicletas.

O membro da comissão organizadora do evento, Junior Silva, explica que está sendo planejada a melhor forma de a população ter acesso à avenida, além de oferecer comodidade para quem está assistindo nas arquibancadas, com pontos de hidratação, oferecidos pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) e esquema de segurança pública.

“Estamos planejando um desfile harmônico e que não seja tão extenso, que seja bonito, com a finalidade de reavivar o sentimento de brasilidade”, observa Silva.

Para organização do trânsito, o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), a Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (CIFTran) e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) ficarão responsáveis pela orientação dos veículos.

A comandante do BPTran, tenente-coronel Cristiane Soares, adianta que as vias principais do centro da cidade estarão fechadas entre as 7 e as 9 horas da manhã. “Nossa orientação é que as pessoas que não irão participar do evento procurem se deslocar pela Avenida Ceará, se o destino for o Primeiro Distrito da cidade. Caso seja para o Segundo Distrito, que se dirijam preferencialmente à quarta ponte, mas a terceira ponte também estará aberta”, recomenda.

Pontos que serão fechados pelos órgãos de trânsito

Av. Getúlio Vargas com Av. Nações Unidas;

Canal da Maternidade;

Av. Getúlio Vargas com Rua Rui Barbosa;

Rua Floriano Peixoto com Rua Rui Barbosa;

Rua Floriano Peixoto com Rua Rio Grande do Sul;

Rua Arlindo Porto Leal;

Av. Brasil com Rua Marechal Deodoro;

Acessos à Rua Benjamin Constant.

Compõem a equipe de organização do evento representantes da Polícia Militar (PMAC), Polícia Civil (PCAC), Corpo de Bombeiros (CBMAC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Serviço de Água e Esgoto (Saneacre), Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seitc), Secretaria de Comunicação (Secom) e Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), além do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, Comando de Fronteira do Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva, Força Aérea Brasileira (FAB), Departamento Municipal de Transportes (RBTrans) e outros.

Confira a programação completa: Programação de 7 de Setembro