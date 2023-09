Avança vacinação contra raiva canina na fronteira do Acre após registro da doença na Bolívia

Após o registro de um caso de raiva humana na cidade de Cobija, na Bolívia, divisa com a cidade de Brasileia, interior do Acre, o Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e prefeituras promovem, durante o mês de setembro, campanha de vacinação antirrábica nas cidades que fazem fronteira entre Brasil e Bolívia.

Foram disponibilizadas 100 mil doses de vacinas para atender os municípios brasileiros que fazem fronteira com a Bolívia, entre eles: Brasileia e Epitaciolândia, no Acre; Corumbá e Ladário, no Mato Grosso do Sul; Cáceres, no Mato Grosso; e Guajará-Mirim, em Rondônia. Além disso, aproximadamente 60 mil doses serão destinadas para os municípios bolivianos, totalizando 160 mil imunizantes a serem aplicados.

“É importante destacar que desde 2003 o Acre não registra casos positivos de raiva humana ou canina. Ao longo dos últimos anos a Sesacre vem trabalhando com afinco junto às prefeituras para fortalecer a cobertura vacinal dos animais domésticos nos 22 municípios acreanos”, ressaltou o coordenador do Núcleo de Zoonozes da Saúde e médico veterinário, Victor Mattos.

Serão vacinados cães e gatos com o objetivo de formar uma barreira de proteção contra o vírus da raiva no ciclo urbano, mantendo a interrupção da transmissão do cão ao homem. A campanha vai durar cerca de 30 dias.

Segundo dados do Ministério da Saúde, de 2015 até o mês de agosto de 2023, foram registrados 32 casos de raiva humana, por diferentes espécies de animais, a maioria por morcegos. O último caso de raiva humana pela variante canina ocorreu em 2015.