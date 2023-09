PREPARE O BOLSO agência abre consulta pública sobre revisão da tarifa de energia elétrica no Acre

Da Aneel —

Em reunião pública nesta terça-feira (5/9), a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou a abertura de Consulta Pública para debater a proposta de Revisão Tarifária Periódica da distribuidora Energisa Acre. A concessionária atende aproximadamente 285 mil unidades consumidoras no Acre. Além de receber sugestões por e-mail a partir desta quarta-feira (6/9), a Agência promoverá Audiência Pública presencial no dia 5 de outubro em Rio Branco.

Os percentuais propostos são os seguintes:

Empresa Consumidores residenciais – B1 Energisa Acre 20,55%

Classe de Consumo – Consumidores cativos Baixa tensão em média Alta tensão em média Efeito Médio para o consumidor 20,86% 27,31%% 22,07%

Os índices foram impactados principalmente por custos com encargos setoriais e de distribuição de energia, e por componentes financeiros. A Consulta Pública (CP032/2023) ficará disponível no site da ANEEL no link ( https://www.gov.br/aneel/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas) .

O processo definirá ainda os limites dos indicadores de continuidade Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) para o período de 2024 e 2028 para a concessionária.

As contribuições serão recebidas de 6 de setembro a 20 de outubro pelos e-mails:

Após análise das sugestões, os valores finais serão deliberados em reunião pública de diretoria e entrarão em vigor no dia 13 de dezembro.