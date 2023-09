Governo do Acre tem seleção para estagiários e formação de CR

Governo e IEL realizam processo simplificado de seleção de estagiários e formação de cadastro de reserva

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 4, um edital para o processo simplificado de seleção de estagiários e formação de cadastro de reserva, visando atender as necessidades administrativas diretas e indiretas do Poder Executivo. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) será intermediário das inscrições e responsável por fazer a seleção.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, a partir da meia-noite do dia 5/9/2023, até as 23h59m do dia 25/9/2023, por meio do envio da documentação para o e-mail: [email protected]. O candidato deve anexar ao e-mail os seguintes documentos: ficha de inscrição, histórico escolar em que constem as notas e menções referentes ao 1º semestre de 2023, cópia do RG e CPF e declaração de matrícula da instituição de ensino.

Candidatos(as) trans (travesti, transexual ou transgênero) que desejarem atendimento pelo nome social e ainda não possuam os documentos oficiais retificados com o seu nome poderão solicitá-lo pelo e-mail, até o último dia de inscrição.

As vagas são para o município de Rio Branco e podem ser concorridas por acadêmicos dos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Sistema de Informação (Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Licenciatura em Informática, Sistemas para Internet), Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Física (Licenciatura), Gestão Pública, Jornalismo, Matemática (Licenciatura), Publicidade e Propaganda, Química (Licenciatura) e Educação Física (Licenciatura).

Para concorrer a uma vaga, o acadêmico precisa estar frequentando efetivamente o curso; ter disponibilidade para estagiar em regime de 20 ou 30 horas semanais; não estar cursando o último período; ter idade mínima de 16 anos na data de início do estágio supervisionado; e estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e com as obrigações militares, quando do sexo masculino e maior de 18 anos.

O resultado final, em ordem decrescente de classificação das médias obtidas, organizadas por município, cursos e por turno, será elaborado pelo IEL e encaminhado à Sead, que, após a análise de regularidade e homologação do processo seletivo, publicará o resultado final, por meio de edital, no DOE. A lista única será divulgada em até dez dias úteis após o prazo para impugnação de recursos.