Ferroviária-SP segura 1 a 1 com Sousa-PB e conquista acesso à Série C

A Ferroviária-SP empatou com o Sousa-PB por 1 a 1, na Paraíba, neste domingo (3) e assegurou o retorno à Série C em 2024. Como havia vencido o jogo de ida, em Araraquara, por 1 a 0, a equipe garantiu o acesso para disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde 2002. Xavier fez o gol que deu tranquilidade ao time, que posteriormente sofreu o empate com gol de Luís Henrique. A partida foi transmitida ao vivo na TV Brasil.

O Sousa entrou em campo com o plano de aproveitar o excelente desempenho que mostrou no estádio Marizão, na cidade de Sousa (PB). ao longo de toda a Série D de 2023. A equipe do sertão paraibano acumulava oito vitórias e apenas um empate em casa. No entanto, logo aos quatro minutos a Ferroviária encontrou a forma perfeita de começar o jogo. Após cobrança de lateral pela direita, a bola chegou até Xavier dentro da área e com um chute acrobático de primeira ele abriu o placar.

Precisando de dois gols para igualar o placar agregado e levar a definição para os pênaltis, o Sousa se desestabilizou e quase sofreu o segundo. Após cobrança de escanteio pela direita, a cabeçada de Paulinho parou na trave.

Pouco a pouco, o Sousa partiu para a pressão. O time conseguiu o empate no final do primeiro tempo. Luís Henrique cobrou falta pela esquerda, a zaga não afastou e o goleiro Saulo não conseguiu segurar.

No segundo tempo, empurrado pela torcida, o Sousa seguiu tentando pressionar, mas parou em uma Ferroviária que soube bloquear as principais ações adversárias. A equipe não conseguiu criar grandes chances. Somente aos 52 minutos, Gustavo recebeu na direita e teve tudo para concretizar a virada, mas chutou para fora a chance de levar a decisão para as penalidades.

O empate em 1 a 1 rendeu festa no gramado do Marizão, mas não dos jogadores do time da casa, frustrados após terminarem a Série D invictos em casa mas sem a vaga. A Ferroviária, pelo contrário, comemorava de forma ainda mais efusiva pela trajetória da equipe na competição. A Ferroviária só foi conquistar a primeira vitória no campeonato na sétima rodada e se classificou na quarta e última vaga do grupo 7, com a 27ª melhor campanha entre os 32 clubes classificados ao mata-mata da Série D. Na hora decisiva, no entanto, não perdeu: chega às semifinais com três vitórias e três empates no mata-mata.