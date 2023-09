Para debater o melhoramento genético para bovinocultura no Acre, os membros do Grupo de Trabalho de Pecuária Leiteira se reuniu, nesta quarta-feira, 30, pela quarta vez este ano. A proposta é fazer uma seleção de algumas propriedades que tenham condições de aderir ao programa para receber embriões para o desenvolvimento da pecuária leiteira e, assim, alavancar a produção.

Participaram da discussão representantes Secretaria de Agricultura do Acre (Seagri), Banco da Amazônia (Basa), Cooperativa dos Produtores Rurais e Extrativistas do Estado do Acre (Coopec), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Regional do Acre (Senar), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O coordenador do grupo de trabalho e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Eduardo Mitke, explicou que há várias propriedades que podem participar do programa, contudo, falta escala de produção. Além disso, essas propriedades precisam seguir algumas adequações, como:

Melhoria da nutrição

Melhoria da sanidade

Exames da brucelose e tuberculose negativos

“A equipe do Fórum e das instituições irão nas propriedades fazer essa avaliação, junto com a participação da ATEG [Associação Técnica e Gerencial do Senar] e do Sebrae. A ideia é um grande hall de instituições para que a gente consiga desenvolver a pecuária leiteira do Estado”.