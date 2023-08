O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), publicou no Diário Oficial do Acre (DOE) desta quarta-feira, 30, a abertura de processo seletivo para candidatos a vagas de mediador de aprendizagem

Os profissionais selecionados atuarão com mediação em sala de aula, em cursos ofertados nas unidades do Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cepts) da Rede Ieptec, nos municípios de Acrelândia, Capixaba, Brasileia, Bujari, Feijó, Plácido de Castro e Rio Branco.

Os requisitos básicos para participar, a depender da área pretendida, são: ensino médio com curso técnico (a depender da área) ou ensino superior.

O processo seletivo contempla profissionais das seguintes áreas: Engenharia Agronômica ou Geoprocessamento ou Engenharia Florestal; Agropecuária ou Medicina Veterinária ou Técnico em Agropecuária; Farmácia ou Biomedicina; Administração ou Recursos Humanos; Pedagogia; Técnico em Refrigeração e Climatização.

Quanto à remuneração, o mediador de aprendizagem horista que for atuar na zona urbana receberá R$ 28,00 (hora-aula), enquanto o mediador de aprendizagem horista que for atuar na zona rural vai receber R$ 30,00 (hora-aula).

A seleção será realizada em fase única por análise curricular e documental, em caráter classificatório e eliminatório.

As inscrições devem ser realizadas de forma online de quarta-feira, 30, a sexta, 1º , pelo e-mail: [email protected].

Para ter mais informações sobre o certame e ter acesso a ficha de inscrição e demais anexos para preenchimento, o candidato deve entrar no portal do Ieptec: ead.ieptec.ac.gov.br. Em caso de dúvidas, o candidato deve enviar e-mail para: [email protected].