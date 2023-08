Governo publica convocação para provas do concurso da PMAC

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e da Polícia Militar (PMAC), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 28, a convocação para a prova objetiva e de redação do concurso público para provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e Segundo- Tenente Estagiário de Saúde da PMAC, conforme o Edital Nº 001 Sead/PMAC, de 25 de maio de 2023.

A prova objetiva e redação, ambas de caráter classificatório e eliminatório, serão realizadas no dia 3 de setembro de 2023, das 14h às 18h, segundo horário oficial da cidade de Rio Branco (AC).

O cartão de confirmação de inscrição individual, contendo os dados do candidato e o local para realização das provas, estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23 a partir das 11h de segunda-feira, 28 de agosto de 2023.

Para obter mais informações referentes a esse concurso público, o candidato poderá entrar em contato, por meio do telefone 0800 283 4628, ou, do e-mail [email protected].

Confira o edital completo: Edital nº 007 – PMAC – Convocação para as provas objetiva e discursiva – 25-08-2023.pdf