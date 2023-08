BOMBEIROS ALERTAM SOBRE QUEIMADAS NO ACRE “É um momento extremamente delicado”

Desde do mês de julho, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBM/AC) vem intensificando os trabalhos de combate a incêndios e às queimadas em áreas florestais, terrenos e residências. Na Operação Fogo Controlado são 60 militares, mais as guarnições ordinárias, totalizando 119 bombeiros que, diariamente, atendem chamados por meio do número 193.

Em decorrência de uma elevação no número de denúncias na última quarta-feira, 23, o comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Santos, chama a atenção para que a população evite atear fogo a terrenos e lixos, pois está se aproximando o período crítico que vai da segunda quinzena de agosto ao mês de setembro.

“É um momento extremamente delicado, justamente no período dos próximos 45 dias. As ações estão sendo feitas de forma intensa, tanto na capital como no interior. Inclusive, já está chegando apoio da Força Nacional. Nós temos profissionais que estão sendo deslocados para todos os locais que possuem sede do Corpo de Bombeiros: Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá e Sena Madureira”, destaca o comandante Charles Santos.

O coronel ainda afirma que, apesar do número expressivo de denúncias atendidas pelo CBMAC somente em agosto de 2023 (800), em comparação ao mesmo mês em 2022 (742), o número de focos e ocorrências é expressivamente menor este ano: focos de 1 de janeiro até 23 de agosto de 2022: 1.540; de 1 de janeiro até 23 de agosto de 2023: 939. De ocorrências de 1 de janeiro até 23 de agosto de 2022 foram 2.520 e de 1 de janeiro até 23 de agosto de 2023, foram 2.466.

Dentre as muitas consequências, as queimadas podem ocasionar prejuízo à saúde de pessoas e animais, danos ao meio ambiente, perigos relacionados à rede elétrica, falta de visibilidade no trânsito, destruição do patrimônio público e impactos na economia. “Acredito que o número de denúncias está colaborando para que o cidadão tenha consciência de que aquele crime é prejudicial à sua saúde e ao seu bem-estar. Isso é o trabalho educacional que está dando resultado”, diz o comandante Charles Santos.

Governo monitora e cuida da população

O governo do Acre decretou estado de Emergência Ambiental em julho deste ano, quando elencou os 10 municípios prioritários para ações de prevenção e combate ao desmatamento ilegal, queimadas, incêndios florestais e degradação florestal.

Lançou a campanha Respire Vida: Combata as Queimadas e o Desmatamento, uma integração entre todos os órgãos ligados ao meio ambiente, que têm por objetivo a cooperação entre as distintas instituições do Estado no combate aos ilícitos ambientais e a educação social.

Além disso, semanalmente, o Comando e Controle, formado por órgãos, secretarias e instituições que fazem parte do combate aos ilícitos ambientais, se reúne na Sala de Situação para monitorar e fiscalizar os ilícitos ambientais e ajudar na tomada de decisões conjuntas.

O Acre apresentou, nesta semana, o menor número de focos de queimadas dos últimos sete anos. De 1° de janeiro a 20 de agosto de 2023 foram detectados 745 focos, apresentando uma redução de 29% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 1.055 focos.

De acordo com o Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), o mês de agosto deste ano registrou a acumulação de 485 focos, tendo uma redução de 20% em relação ao mesmo período de 2022. Os dados, analisados pelo Cigma são baseados em levantamento feito por meio do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Respire Vida: Combata as queimadas e o desmatamento!

Para solicitar atendimento e denunciar as queimadas, ligue:

193 – Bombeiros

190 – Polícia Militar