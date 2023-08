Profmat realiza seleção e oferece 20 vagas para núcleo na Ufac

O mestrado profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat) realiza processo seletivo para preencher 1.800 vagas, sendo 20 oferecidas para o núcleo na Ufac, com ingresso em 2024. O curso tem como público-alvo professores de Matemática em exercício na educação básica pública ou privada. As inscrições começam nesta quarta-feira, 23, e se estendem até 6 de outubro, por meio de formulário online.

O exame de seleção consiste em 30 questões de múltipla escolha, que será realizado presencialmente em 21 de outubro, das 14h às 17h (de Brasília). Segundo o item 4.2 do edital, “As questões do Exame terão como objetivo avaliar os conhecimentos numéricos, geométricos, de estatística e probabilidade, algébricos e algébricos/geométricos dos candidatos, de forma a aferir o domínio matemático necessário ao ingresso no Profmat.”

A divulgação dos candidatos classificados em cada instituição associada será feita até 24 de novembro. O processo de matrícula deverá ser concluído até 26 de janeiro de 2024.

Para mais informações sobre o certame, leia o edital n.º 17, de 22 de agosto de 2023.

Profmat

O Profmat é um programa de mestrado semipresencial na área de Matemática com oferta nacional. É formado por uma rede de instituições de ensino superior, no contexto da Universidade Aberta do Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (Capes), e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).