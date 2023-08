Instituições devem ser credenciadas junto ao MEC, haverá vagas para cursos de graduação e pós-graduação

O Ministério Público Federal no Acre (MPF/AC) publicou, nesta quinta, 24, o Edital que abre prazo de quinze dias para que as Instituições de Ensino credenciadas junto ao Ministério da Educação, que possuam cursos de nível superior em Graduação nas áreas de Administração, Contabilidade, Economia, Direito, Sistemas de Informação, Comunicação Social/Jornalismo, Engenharia Civil, Arquitetura, Pós-Graduação na área de Direito, e que ainda não sejam conveniadas com a Procuradoria da República no Acre, manifestem interesse na celebração de convênio para concessão de estágio não obrigatório.

O Edital esclarece que a manifestação, dentro do prazo de quinze dias não garante a concessão de estágio ou a participação em concurso, sendo estes possíveis somente após o convênio firmado e publicado na imprensa oficial.

O interesse na celebração do convênio deverá ser manifestado, no prazo citado, através do e-mail [email protected], junto ao Núcleo de Gestão de Pessoas da Procuradoria da República no Acre.