Ministério da Saúde divulga resultado da 4ª chamada para o Mais Médicos

O Ministério da Saúde divulgou, nesta segunda-feira (21), edital para a 4ª chamada do Mais Médicos. Ao todo, 607 profissionais estão contemplados, sendo que mais da metade têm CRM e já participaram do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) do programa, por isso, podem iniciar as atividades ainda este mês nos municípios alocados. A previsão é que, nas próximas semanas, mais de 130 municípios considerados de alta e muito alta vulnerabilidade recebam o reforço do Mais Médicos.

A partir da publicação da lista, os profissionais devem acessar o Sistema de Gerenciamento de Programas e confirmar o interesse na vaga selecionada, além de imprimir o Termo de Adesão e Compromisso em duas vias, preencher e apresentar o documento no município de alocação até sexta-feira (25), de acordo com os prazos do cronograma.

O atual chamamento também contempla médicos intercambistas de perfil 2 (brasileiros formados no exterior) e perfil 3 (estrangeiros com habilitação em medicina no exterior). Nestes casos, os médicos precisam cumprir outras duas etapas antes de iniciarem as atividades: apresentar as documentações previstas em edital para análise da Assessoria Internacional em Saúde do Ministério da Saúde (AISA) até quinta-feira (24) e, depois, participar do MAAv.

A edição que atenderá a 4ª chamada está prevista para começar em 20 de novembro e, ainda em dezembro, os médicos começam a atuar nos postos de trabalho selecionados.

Ampliação do programa

O Ministério da Saúde também publicou, nesta segunda-feira (21), o resultado das inscrições validadas para os médicos de outros quatro editais da pasta: renovação de vagas, saúde indígena, consultório na rua e equipes de Atenção Primária Prisional. Nestas modalidades, a previsão é que os profissionais comecem a indicar os pontos de atuação entre 12 e 15 de novembro, conforme cronograma.