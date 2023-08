O Senac Acre comunica prorrogação do cronograma referente a segunda etapa denominada Prova Prática do Processo Seletivo nº 006/2023 para a Unidade de Cruzeiro do Sul, somente para a função de Orientador Educacional. A nova data estabelecida para essa etapa é o dia 28 de agosto de 2023.

É importante ressaltar que esta alteração é restrita somente à segunda etapa do processo seletivo, e as demais etapas permanecem inalteradas. A etapa de entrevista para a função de Monitor de Alunos, bem como todos os outros itens e subitens definidos no Edital original, não sofreram mudanças em relação às suas datas estabelecidas.

A instituição reforça seu compromisso com a transparência e a equidade no processo de seleção, buscando sempre garantir a lisura e a justiça no acesso às oportunidades oferecidas.