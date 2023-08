Com 5o maior salário de governador, Gladson ganha R$38.009,95

Governadores brasileiros recebem salários que variam entre R$ 15,9 mil e R$ 42,1 mil. Pernambuco, Sergipe e Minas Gerais têm os governadores recebendo os maiores vencimentos atualmente, enquanto os estados do Maranhão, do Ceará e do Rio de Janeiro têm os gestores que recebem os menores valores, respectivamente. A diferença entre as quantias recebidas em cada unidade ocorre porque os estados têm autonomia para defini-las.

Levantamento feito pelo Estadão mostra que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), é quem recebe o maior salário. Embora o vencimento de governadores em Pernambuco seja de R$ 22 mil, a gestora, que é procuradora do estado, opta por receber o valor pago à categoria e ganha R$ 42,1 mil. Já o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), recebe R$ 41,6 mil. Terceiro na lista, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, recebe R$ 37,5 mil.

Entre os que recebem menos, Carlos Brandão (MA) recebe R$ 15,9 mil; Elmano de Freitas (CE) ganha pouco mais de R$ 20 mil e Cláudio Castro (RJ) tem vencimento de R$ 21,8 mil.

No caso do Ceará, o levantamento cita que Elmano ganha R$ 20.083,00 mas em maio, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou projeto que aumentou o valor do subsídio pago ao governador para R$ 20.629,59 a partir de 1° de agosto deste ano.

Salários dos governadores brasileiros

Raquel Lyra (PSDB) – Pernambuco: R$ 42.145,88

Fábio Mitidieri (PSD)) – Sergipe: R$ 41.650,92

Romeu Zema (Novo) – Minas Gerais: R$ 37.589,96

Gladson Cameli (PP) – Acre: R$ 38.009,95

Eduardo Correa Riedel (PSDB) – Mato Grosso do Sul: R$ 35.462,27

Jerônimo Rodrigues (PT) – Bahia: R$ 35.589,00

Marcos Rocha (União) – Rondônia: R$ 35.462,22

Eduardo Leite (PSDB) – Rio Grande do Sul: R$ 35.462,22

Helder Barbalho (MDB) – Pará: R$ 35.363,55

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – São Paulo: R$ 34.572,89

Wilson Lima (União) – Amazonas: R$ 34.070,00

Ratinho Júnior (PSD) – Paraná: R$ 33.763,00

Antonio Denarium (PP) – Roraima: R$ 33.763,00

Clécio Vieira (Solidariedade) – Amapá: R$ 33.000,00

Rafael Fonteles (PT) – Piauí: R$ 32.038,19

João Azevêdo (PSB) – Paraíba: R$ 31.173,06

Mauro Mendes (União) – Mato Grosso: R$ 29.499,90

Renato Casagrande (PSB) – Espírito Santo: R$ 29.496,22

Ronaldo Ramos Caiado (União) – Goiás: 28.403,69

Wanderlei Barbosa (Republicanos) – Tocantins: R$ 28.000,00

Paulo Dantas (MDB) – Alagoas: R$ 27.758,42

Jorginho Mello (PL) – Santa Catarina: R$ 25.322,25

Ibaneis Rocha (MDB) – Distrito Federal: R$ 24.089,55

Fátima Bezerra (PT) – Rio Grande do Norte: R$ 21.914,76

Cláudio Castro (PL) – Rio de Janeiro: R$ 21.868,14

Elmano Freitas (PT) – Ceará: R$ 20.083,62*.

Carlos Orleans Brandão Junior (PSB) – Maranhão: R$ 15.915,40

*Em maio, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou projeto que aumentou o valor do subsídio pago ao governador para R$ 20,6 mil.

A Constituição prevê que a iniciativa de definir os valores de remuneração é de cada Legislativo local. Os vencimentos de governadores não podem superar o valor pago a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF): R$ 41.650,92. O levantamento do Estadão considerou valores brutos contidos em Portais da Transparência e os divulgados por Assembleias Legislativas.

