Editais de subvenção do Programa REM Acre vão movimentar mais de R$ 4 milhões no 2o semestre de 2023

A Unidade de Coordenação do Programa REM Acre – Fase II, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), realizou na quinta-feira, 17, a reunião de alinhamento do roteiro operativo dos editais de subvenção “Boas ideias geram impacto”, com os órgãos responsáveis pelas chamadas neste segundo semestre de 2023.

Numa dinâmica colaborativa, os representantes dos órgãos subexecutores responsáveis pelos projetos contribuíram para finalizar a Roteiro Operativo dos Editais e os instrumentos dos chamamentos públicos, que envolverão as organizações coletivas que representam os produtores e provedores de serviços ambientais (cooperativas e associações).

Ao total, serão destinados mais de R$ 4 milhões para quatro linhas temáticas, sendo elas: populações indígenas; inclusão produtiva familiar; turismo de base comunitária e artesanato florestal; e cadeia de valor e óleos vegetais e congêneres.

Para a coordenadora do Programa REM Acre – Fase II, na Fundação de Tecnologias do Estado do Acre (Funtac), Déborah Verçoza, a iniciativa é uma ótima oportunidade para as instituições se aproximarem das comunidades e atenderem as suas demandas. “Essa reunião é muito importante para nós conhecermos as etapas e o roteiro operativo dos editais e podermos contribuir da melhor forma possível para chegar no resultado que tanto queremos”, destacou.

Durante a reunião também foi realizada uma avaliação dos projetos que estão em execução, para solucionar, de maneira coletiva, os entraves que dificultam as ações, facilitando a integração entre os órgãos para avançar nos resultados planejados.

O Programa REM é fruto de cooperação financeira entre os governos do Acre, da Alemanha e do Reino Unido, por meio do Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha (BMZ) e o Departamento de Segurança Energética e Net Zero do Reino Unido (DESNZ), por meio do KfW, para implementação de projetos voltados à conservação das florestas que, por meio de diversos órgãos, beneficiam milhares de produtores rurais, ribeirinhos, extrativistas e indígenas.