O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou nesta quinta-feira, 17, o resultado final do processo seletivo 2023 do Programa CNH Social. Com inscrições realizadas entre os meses de maio e junho deste ano, o certame vai beneficiar nesta etapa, pelo menos, cinco mil pessoas, nas modalidades urbana, rural e estudantil.

O programa prevê vagas para primeira habilitação, adição e mudança de categoria. Foto: Daigleíne Cavalcante

Para conferir a lista com os nomes dos selecionados, basta acessar o Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), na seção do Detran, ou o site do departamento, na aba CNH Social.

Os convocados têm, a contar da publicação da portaria, dez dias úteis para procurar a Unidade de Habilitação em Rio Branco, localizada na Avenida Ceará, nº 3059, Bairro Jardim Nazle, ou uma Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) nas cidades do interior, munido de sua carteira de identidade ou documento equivalente, CPF e comprovante de endereço.

Já os selecionados residentes em cidades onde não há representação do Detran, devem solicitar abertura de seus processos pelo e-mail detra[email protected], anexando a documentação exigida em edital.

Não cumpridos os prazos de convocação e abertura dos processos de habilitação por parte dos selecionados, o Detran poderá convocar os candidatos suplentes. Os chamamentos posteriores serão realizados em data a ser informada, de acordo com a disponibilidade de vagas.

O Programa

O maior programa de inclusão social da história da autarquia estadual de trânsito foi instituído em 2022 pelo governador Gladson Cameli, quando beneficiou mais de duas mil pessoas. Ampliado, o CNH Social vai atender 20 mil cidadãos até fim de 2026, sendo cinco mil em cada ano.

O Programa é executados nos 22 municípios acreanos e contempla pessoas de baixa renda, inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal. Para realizar o cruzamento de dados, o Detran contou com a parceria das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) e de Educação e Esportes (SEE).