Acre avalia novo PAC alavancando construção civil em todo o Estado

O desenvolvimento do Acre passa por ações de infraestrutura promovidas diariamente pelo governo em todo o estado. A parceria com o governo federal, a partir do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) III, abreviará este progresso ao assegurar novos investimentos para continuar levando dignidade de forma democrática aos 22 municípios.

Recuperação da BR-364 é um dos principais pontos do início do PAC III no Acre. Foto: Eudes Góes/Deracre

Segundo o programa do governo federal, no total, o Acre receberá em torno de R$ 26,6 bilhões para realização de obras públicas durante todo seu período de execução. Este montante será injetado no estado atendendo as demandas prioritárias do governo estadual e de instituições de outras esferas, visando melhorar a vida das pessoas em diversos setores: Cidade, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Segurança Pública.

Além do investimento para intervenções do governo do Estado, há parcerias da União com o setor privado, municípios e outras esferas públicas, como para construção do Hospital Universitário, da Universidade Federal do Acre (Ufac), que está dentro deste orçamento.

Estas ações gerarão milhares de empregos no Acre, fomentarão a economia local, ampliarão os programas de inclusão social e, consequentemente, serão essenciais para reduzir a desigualdade social.

“Nossa prioridade é geração de emprego e renda. A parceria com o governo federal é fundamental para darmos andamento aos nossos projetos nas mais diversas áreas e garantir que o nosso Acre reduza as desigualdades. As novas obras marcam um novo momento na nossa gestão, tanto na capital como no interior”, enfatizou o governador Gladson Cameli.

Dentre os principais projetos contemplados estão o serviço de restauração e manutenção da BR-364, a implantação de infovia em todo o estado, implantação de infovia para os municípios isolados, construção da Etapa III da Nova Maternidade de Rio Branco, implantação do Hospital de Urgência e Emergência Pediátrica, construção da Ponte de Rodrigues Alves e a elaboração de estudos e projetos para universalização dos Serviços de Abastecimentos de Coleta de Esgoto de Cruzeiro do Sul.

“No contexto dos anúncios do PAC III, tivemos a contemplação da terceira etapa da nova maternidade, obra que já iniciamos a primeira fase e que a segunda etapa já está em fase de processo licitatório. É um momento de união entre os governos estadual e federal, no sentido de ações em conjunto em prol da população acreana. Também indica que o governo federal está de acordo com os novos projetos que foram pensados pelo Estado e que já estão em tramitação e em aplicação de recursos no Acre”, ressaltou o gestor da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes.

Obras de grande impacto já estão em fase de contratação para execução dos serviços, como a implantação do complexo viário entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas e a urbanização da Orla do XV, ambos em Rio Branco.

O governo federal sinalizou também com a retomada de investimento para conclusão de todas as obras da gestão anterior a 2019. Na capital, os serviços de urbanização, contenção, macrodrenagem da bacia do Igarapé Fundo, além do saneamento integrado nos bairros Placas e Ouricuri serão realizados.

O PAC também contemplará as cidades acreanas com as obras que já estão em fase de execução: pavimentação e qualificação de ruas, reforma e ampliação de escolas rurais e cívico militares, construção de quadras poliesportivas, construção de escolas indígenas, bem como a construção e reforma de prédios públicos da Segurança Pública, instalação, ampliação e modernização das estações de tratamento de água, reforma e ampliação de hospitais e unidades de Saúde, entre outros serviços.

Em complemento, o governo do Estado vem apoiando com a disponibilização de recursos próprios para a construção das pontes do Iaco, em Sena Madureira, e da Sibéria, em Xapuri, além de investimentos em obras estruturantes com recursos de operações de crédito como a ponte sobre Rio Acre, interligando o Bairro XV à Sobral, o Arco Metropolitano que interliga a BR-364, imediações da Cidade do Povo, até a BR-364 na altura do aeroporto internacional, e a construção do Calçadão da Raimundo Escócio no Centro de Rio Branco, em fase de finalização de projetos para licitação.

“Essa parceria é essencial para que possamos dar celeridade às entregas que nossa população tanto almeja, motivo pelo qual reforçamos nosso agradecimento ao governo federal e nos colocamos à disposição para somarmos forças na construção de um país mais justo e inclusivo”, destacou o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão.