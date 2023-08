Em julho deste ano, Rio Branco (AC) não teve registro de chuva na estação meteorológica convencional do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já na estação meteorológica automática, o total de chuva no mês foi de 9,6 milímetros (mm).

A média das temperaturas mínimas em julho ficou em 20,2°C, enquanto a média das máximas ficou em 35,1°C.

menor temperatura mínima do mês foi de 15,8°C, registrada no dia 15/07/2023. Nos últimos 34 anos, a menor temperatura registrada em julho foi 9,1°C, em 2013.

Já a maior temperatura máxima de julho foi de 38,0°C, no dia 27/07/2023. O valor é o maior dos últimos 63 anos nos meses de julho, superando os 37,8°C registrados em julho de 2016.

Na estação meteorológica automática, a menor temperatura mínima foi de 15,5°C, enquanto a maior máxima foi de 35,6°C.