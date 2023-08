LISTA DO BEM governo divulga relação dos contemplados com o auxílio da alagação

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social (Seasd), realizou nesta quinta-feira, 10, a assinatura de ordem de pagamento do Programa Auxílio do Bem, que será destinado a famílias atingidas pelas enchentes. A ação ocorreu no auditório da Secretaria de Agricultura, em Rio Branco.

Uma das famílias beneficiadas com esse programa inédito do governo será a de Maria Nunes, que mora com sete pessoas no Bairro Panorama.

Maria Nunes foi uma das primeiras contempladas com o benefício. Foto: Neto Lucena/Secom

“Esse é um dinheiro que estávamos precisando. Planejo comprar alguns móveis que perdemos com a subida da água”, disse.

Para o governador Gladson Cameli, a função do governo é cuidar das pessoas.

O governador frisou o compromisso da gestão em cuidar das pessoas. Foto: Arquivo/Secom

“O Auxílio do Bem vai dar o mínimo de condições financeiras para quem precisa repor bens perdidos na enchente. O objetivo da nossa gestão é dar dignidade e cuidar de quem precisa, principalmente a população mais carente do nosso estado”, frisou o governante.

O Auxílio do Bem foi instituído pelo Decreto nº 11.283, de 18 de julho de 2023, e vai beneficiar mais de 400 pessoas em vulnerabilidade social, da capital e do interior, que moram em áreas atingidas pelas enchentes ocorridas em março deste ano, e que estejam devidamente inscritos no CadÚnico. O benefício é de R$ 1.000,00 por família e será pago em parcela única.

Mais de 400 famílias serão beneficiadas, e o valor investido ultrapassa R$ 1 milhão. Foto: Neto Lucena/Secom

De acordo com Ismael Reis, representante da Caixa Econômica Federal, os beneficiários do auxílio podem verificar o recebimento do benefício através das contas dos programas sociais do banco.

“Nessa primeira etapa, mais de 400 famílias serão contempladas. O recurso já está na Caixa, e hoje as primeiras famílias já recebem esse benefício. A partir da segunda-feira vamos receber aquelas famílias que ainda podem ser contempladas na segunda fase do Auxílio do Bem”, disse o secretário de Assistência Social, Alexander Carvalho.

O secretário de Assistência Social, Alexander Carvalho, explicou que em breve uma segunda etapa do Auxílio do Bem será lançada. Foto: Neto Lucena/Secom.

O auxílio será pago por meio da conta digital em nome do beneficiário. O pagamento será realizado conforme cronograma, com base nas informações repassadas pelos municípios, podendo ser revisto mediante decreto. A gestão do pagamento será realizada pela Seasd.

Os secretários Alysson Bestene e Alexander Carvalho, com a família da beneficiada Elizabete Alves. Foto: Neto Lucena/Secom.

Será investido R$ 1 milhão por recursos próprios do Estado.

Moradora do Bairro São Francisco, Elizabete Alves conta a importância desse serviço. “É um recurso que precisávamos e agora será concretizado. Poderei recuperar um pouco do que perdi”, contou.

Segue a lista dos beneficiados:

Ordem Nome

1 RAIMUNDA BRILHANTE LIMA

2 SARAJANE SILVA RODRIGUES

3 NILZA FERREIRA DA SILVA

4 ELIANA VIEIRA TAVARES DA SILVA

5 DANIEL WILKENS MORENO DE CASTRO

6 ELIANA MARIA DE LIMA FERREIRA

7 ELIANA DA SILVA SALES

8 DEICIA ANDRIELLE PONTES

9 VALDEMIRA TAVARES DE ANDRADE

10 FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS

11 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA JAMINAWA

12 MARIZETE PAULINO KAXINAWA

13 PATRICIA PEREIRA DO

14 VANUSA FARIAS DOS SANTOS

15 EDILEUZA BATISTA JAMINAWA

16 ELIANE DE OLIVEIRA DA SILVA

17 JOAO CARLOS LIMA DA CUNHA

18 ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA

19 ADENIRA MEIRELES JAMINAUWA

20 MARIA LAURENDRA BRITO DE LIMA

21 MARIA SUELE NEVES DE BRITO

22 MARCIA DA SILVA ALMEIDA RODRIGUES

23 JOANA QUELEM MELO DOS SANTOS

24 ITAMAR DE OLIVEIRA

25 RAIMUNDA DA SILVA LIMA

26 SANDRA DA SILVA SOLZA

27 RAUANA LAUARA FERREIRA ALVES

28 ALESSANDRA DE SOUZA

29 MARIA CILENE DE SOUZA COELHO

30 ANELIA MESQUITA LOPES

31 JANDSON DA SILVA RIBEIRO

32 IMARA SILVA DE FREITAS DE ARAUJO

33 KEILANE DUARTE BATISTA

34 EMILE MARIA DE SOUZA GONDIM

35 MARIA DEUSA SILVA DE SOUZA

36 MARIA LAZARA MACHADO DE FREITAS

37 ZILMANIR BARRETO DE SOUZA

38 JEZIANE SILVA CAVALCANTE

39 EVERLANIA FRANCA DA SILVA

40 WILLIAN SILVA DO NASCIMENTO

41 MARIA NALZIRENE MACHADO DA SILVA

42 MARIA GENASIA DE SOUZA ROCHA

43 ALCINEIDE FERNADE DE SOUZA

44 JOAO PAULO CONCEICAO GOMES

45 MARIA CLICINEIDE SALES PAULO KAXINAWA

46 ANA PAULA CRUZ DO COUTO

47 JAQUELINE MIQUELY RABELO DE OLIVEIRA

48 SULA BATISTA DA SILVA SALES

49 BENEDITA DE SOUZA BRITO DA SILVA

50 MARIA GECILIA PERES KAXINAWA

51 RAFAEL SAMPAIO FEITOSA KAXINAWA

52 JOSE MANOEL CAVALCANTE MARQUES

53 ELISON FREITAS DE LIMA

54 CREUZA ALENCAR DA SILVA

55 ANDRESSA KAROLAINY

56 ALINE CRISTINA AMNCIO DA SILVA

57 VANESSA PINTO DA SILVA

58 MARIA CANDIDA MATOS DE ANDRADE

59 LUSIA CLEDINA RODRIGUES DA SILVA

60 DAMARES DE SENA AMADOR

61 MARIA ELENILDA DE SOUZA

62 ADRIANA DE MOURA DIAS

63 JAQUELINE DA CONCEICAO DE MELO

64 ELIGELSA DA SILVA SOUZA

65 TAIS DE SOUZA SILVA

66 MARIA PATRICIA DE ALMEIDA RIBEIRO

67 JANAIRA DAVID COSTA

68 SELMA MACHADO DA COSTA

69 JESSICA SOARES DE LIMA

70 TAYLANE MELO DE ARAUJO

71 ANA PAULA DE OLIVEIRA PAULA

72 RODRIGO ARAUJO CORREIA

73 ANGELA DA SILVA JAMINAUWA

74 TAISA SILVA RODRIGUES

75 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS

76 ADAO ANDRADE RAMOS

77 FLAVIANA DA SILVA ARAUJO

78 KATERINE DOS SANTOS FEITOSA

79 ROSANGELA BARBOSA JAMINAUWA

80 SUZANA DO NASCIMENTO DE SOUZA

81 VANESSA DA SILVA VIEIRA

82 JOSE NILTON OLIVEIRA DA SILVA

83 NAIARA MESQUITA CORREIA

84 HICARO BRUNO BORGER LIMA

85 ANA PAULA DA SILVA NOGUEIRA

86 MICHELE CHAGAS DE SOUZA

87 GABRIELLA PEREIRA DA C GADELHA

88 LUCIANA DA SILVA E SILVA

89 NAYMON ANDRE FEITOSA

90 SAMARA DA SILVA MAIA

91 EDIMARA SILVA DE OLIVEIRA

92 ROSANGELA SALEMA DE SOUZA

93 DANIELE BEATRIZ ALVES PEREIRA

94 MANOELA FREIRE DOS SANTOS

95 ROSENILDA SOUZA CRUZ

96 EKEZIANE BARROS DA COSTA SILVA

97 TAILANE DE OLIVEIRA SALES PINHEIRO

98 DEBORA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA

99 FRANCISCA OLIVEIRA DA CUNHA

100 DANIEL DO NASCIMENTO SEGUNDO

101 SEBASTIANA BARBOSA DE SOUZA

102 UDIRLENE FERREIRA DE SOUZA

103 SAMIRA FERREIRA DOS SANTOS

104 JOSICLEIA PISCO DE ARAUJO

105 TAYLLA SILVA DE SOUZA

106 VANESKA LIMA DE OLIVEIRA SOUZA

107 DAIANE BARRETO DA SILVA SOARES

108 GLEICIANE ALMEIDA DO NASCIMENTO

109 FRANCISCA DAS CHAGAS PISCO

110 ISRAELITA SILVA DE SOUZA

111 ABECILDO DA SILVA JAMINAWA

112 MARIA DE LOURDES MARTINS FERREIRA

113 FRANCILENE NASCIMENTO FARIAS

114 LUZIA BARBOSA DE QUEIROZ

115 MARIA DE JESUS ABREU DA PAIXAO

116 LUCIANA BARRETO CONCEICAO

117 ANDREIA FEITOSA DA SILVA

118 RAIMESON FEITOSA DOS SANTOS

119 DENIZA RIBEIRO DOS SANTOS

120 LIVIA LIMA PAES

121 IVANA DOS SANTOS MENEZES

122 MARIA CLEICIMAR FERREIRA MESQUITA

123 CAROLAINE SILVA DE ARAUJO

124 ROSANGELA LIMA MESSIAS

125 VILMA RIBEIRO DA SILVA NETO

126 ANDRESSA CRISTINA SOUZA DA COSTA

127 MOISES DA SILVA LIMA JUNIOR

128 MARCELA RODRIGUES DE FRANCA

129 REGINALDO BENEDITO DA SILVA

130 BRUNA KLETO GOMES DE ALMEIDA

131 ALEXANDRINA MARIA LUIZA DE ALMEIDA

132 RICHELI EVANGELISTA DA SILVA

133 GIZEUDA CARDOZO SOARES

134 LAUANA ARAUJO DOS SANTOS

135 ADRIANA DE SOUZA

136 GERLANIA CRISTINA PONCE DE CARVALHO

137 ANTONIA DO CARMO SALOME

138 GILMARA DO CARMO SALOME

139 NATIELLY DOS SANTOS CMARA

140 DAIANA BARBOSA DE BRITO

141 KARINE NASCIMENO ALBUQUERQUE

142 LILIA ROSA LOPES LIMA

143 DANIELE COSTA DE OLIVEIRA

144 RAIANE SOUZA DA SILVA

145 ANA CARINA PEREIRA DE OLIVEIRA

146 LUANA SOUZA BARBOSA

147 GABRIEL MORAES VENANCIO

148 VALDILENE SILVA DA CRUZ

149 MARIVANIA SANTOS DE SOUZA

150 MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA

151 ANTNIA KATRINE NASCIMENTO DE SOUZA

152 FRANCISCA DAYANE NASCIMENTO DA SILVA

153 ELIZABEL DA SILVA MANCHINERY L JAMINAUWA

154 KAROLAYNE FIRMINO DA SILVA SOUZA

155 BIANCA CAVALCANTE DE ARAUJO

156 ANAIRA OLIVEIRA DA CUNHA

157 MARIA MARGARIDA FREIRE DOS SANTOS

158 AMANDA DE MENEZES MUNIZ

159 MARIA GLEICIVNIA FERREIRA DE MESQUITA

160 MADALENA DE ASSIS DA SILVA NASCIMENTO

161 DEBORA LIMA DA SILVA APURINA

162 JOSINALDO COSTA DOS SANTOS

163 ELIDA SOUZA DA SILVA

164 IARA UENDILA DA ROCHA FEITOSA

165 PAULINA BATISTA MEDEIRO

166 KEROLAYNE FIRMINO DA SILVA SOUZA

167 MAELY DE SOUZA PEREIRA

168 MARILYN LOPES LAURIANO KAXINAWA

169 TAISSA LIMA PEREIRA

170 LUCINETE CARMO DA SILVA

171 MAISA OLIVEIRA DE SOUZA

172 ISRAELINE SILVA SOUZA

173 DIENIFER DE SOUZA MAGALHAES

174 SABRINA PINHEIRO DE MOURA

175 JORGE ALBERTO OJEDA

176 MARIVALDO MORENO DA SILVA

177 TARCILDO LEITE SILVA

178 MARIA JOSE CALEX DE OLIVEIRA

179 MARIA JOSE GALEX DE OLIVEIRA

180 ALBERTO BENIGUINO MARQUES

181 MARIA D F N DA CONCEICAO

182 FRANCIDCO PAULA DE ARAUJO

183 MARIA VIANA DE OLIVEIRA

184 MARIA VIDAL

185 MARIA JULIA PESSOA DA SILVA

186 MARIA SOUZA DE ALBUQUERQUE

187 MARLON MARCOS DE OLIVEIRA PRADO

188 JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA

189 MARIA RAIMUNDA DA SILVA

190 ERONILDO LOPES DE OLIVEIRA

191 JOSELINA OLIVEIRA VALENTIM

192 ANTONIA RODRIGUES FERNANDES

193 CLEONICE VELOSO ALVES

194 ALVANIR SARMENTO FERREIRA

195 ADALICIO CAVALCANTE DO CARMO

196 MARIA DAS GRACAS R DO NASCIMENTO

197 LUZIA BENVIDA BEZERRA

198 ANTONIO MOREIRA ARAGAO

199 ROSSEMIR LOPES DA SILVA

200 CELIO GUIMARAES FEITOSA

201 MARIA DAS GRACAS FRANCO DA SILVA

202 REGIA FLORES LOPAS

203 ARMANDO DIAS FILHO

204 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA

205 FILOMENA PEREIRA DA CUNHA

206 ELISABETE ALVES FRAGA

207 CLECIO AUGUSTO BATISTA

208 ELIZABETH MELO DE ARAUJO

209 REGINALDO LIMA

210 FRANCISCA SANTOS PINTO

211 FRANCISCA DAS CHAGAS NUNES

212 ANTONIO ZILDO DE BRITO

213 ELIANA DA SILVA COSTA BARBOSA

214 PEDRINA OLIVEIRA DO CARMO

215 FRANCISCA ROSINEIDE SILVA FERNANDES

216 ANA PAULA DOS SANTOS SILVA

217 SELMA BARROS DO NASCIMENTO

218 MARIA VALDA DE LIMA FERREIRA

219 JOVENICE VIANA BEZERRA E LIMA

220 SIMONE CORREIA ANTUNES

221 GUSTAVO PASCUAL SALGUERANO BLAZ

222 RICARDO GUILHERME ESPOJA ZAVALETA

223 ALBALENE REGINA DE SOUZA OLIVEIRA

224 MARIA FRANSCISCA CUNHA LIMA

225 KEILA FIRMINO DA SILVA

226 SANDY OLIVEIRA SANTOS

227 CELIO ANDRADE DA SILVA

228 TIAGO SILVA DE SOUZA

229 ROZIANE FREITAS DA SILVA

230 MARIA GEORGIANA CHALUB PEISCE

231 MARIA SOCORRO FERREIRA DE ASSIS

232 RAIMUNDA MOURA DE OLIVEIRA

233 ARLECE THOMAZ LOPES

234 EDMAIA FREIRE DA SILVA

235 NAZARE DA CONCEICAO DE MELO

236 CLARICE LOPES DA ROCHA

237 ROSINEIDE ESTEVAO FREIRE

238 MIKAEL PIMENTA DA COSTA

239 MARIA FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA

240 JESUS LEITE DOS SANTOS

241 MARIA FRANCISCA LOPES PEREIRA

242 CRISTIANE CORREIA DE MENEZES

243 MARIA JULIA DA SILVA

244 JAQUELINE COELHO DOS SANTOS

245 SAMILA RIBEIRO DA SILVA

246 VICENCIA CONCEICAO GOMES

247 FRANCISCA BERNARDO

248 JOSEIME OLIVEIRA PAIVA

249 EULALIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE

250 GLORIA BANDO BEZERRA

251 JOSE MARIANO DE QUEIROZ

252 ANGELA MARIA FABRICANTT

253 MARIA ROSALIA GOMES DA SILVA

254 FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA

255 JOSE SALES DA SILVA

256 JANETE FELIX

257 MARCIANO RODRIGUES PEREIRA

258 ADEMIR NUNES DA SILVA

259 MARIA ILSA DE AMORIN ALBUQUERQUE

260 LAURA GOMES DA SILVA

261 ROSANGELA VIEIRA LOPES DA SILVA

262 GECILDA FERREIRA DOS SANTOS

263 MARIA DA CRUZ MENDES BEZERRA

264 MARIA DAS GRACAS NOBRE DA ROCHA

265 CLAUDINEIA PIRES DA ROSA

266 MARIA SEBASTIANA EVANGELISTA DA SILVA

267 CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO

268 LUZIA DA SILVA ALMEIDA

269 MARIA B CARMOS RIBEIRO BARROS

270 JEANE VASCONCELOS MACDO

271 JOSE MELO BATISTA

272 LEILA DA CONCEICAO SOUZA

273 DIOCLECIO GOES

274 JOZILDA BARBOSA FIRMINO

275 ANTONIO GERALDO FERREIRA DA SILVA

276 MARIA ANTONIA FELIX DE LIMA

277 CRISTINA LAURA JAMINAWA

278 ELIZANGELA FELIX DE ARAUJO

279 MARIA SILVANA SOBRINHO

280 MARIA ERENICE NASCIMENTO DE FRANCA

281 ROCILENE DOMINGOS DE SOUZA

282 MARIA GECIVILDA PERES KAXINAWA

283 CELIA ROSA JAMINAWA

284 JOSIAS DA SILVA RODRIGUES

285 VALDILENE B DA SILVA JAMINAUWA

286 SANDY BARBOSA B JAMINAUWA

287 ERENILSON FIRMINO SUSSARA

288 ANA PRICILA CHAVES DE ASSIS

289 LUCINA NAPOLEAO BATISTA MANCHINERY

290 JECILDA DA SILVA SOUSA

291 KESSIANE PEREIRA DE ARAUJO

292 CLECILDA MENDES ADRIAO

293 JANETE BARBOSA DA SILVA

294 JANETE SAMPAIO AUGUSTO KAXINAWA

295 MARIA FERREIRA ALVES

296 RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE MATOS

297 MARIA MERCEDES CARVALHO MOURA

298 LENICE PEREIRA SOARES

299 SOLANGE MARTINS MACHADO

300 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS

301 ANA KETONY BARBOSA FERREIRA

302 ROSA NASCIMENTO ROQUE

303 LUCILA HUAMAN ACCOSTUPA

304 MARIO ANDRE RODRIGUES DA SILVA

305 EDGAR AUGUSTO TORRES YACOULB

306 EDINALDA JERONIMO JAMINAUWA

307 REBECA YASMIN SILVA MAGALHAES

308 FRANCISCA LORILA GOMEZ DE HERREIRA

309 YULIANNIS CAROLINA LEMUS

310 ANA BEATRIZ PULIDO

311 ROSEMARY CAROLINA RIOS DIAS

312 AMALIA RIBEIRO LOPES

313 MARCIO COSTA SILVA

314 DARYINI ROSMERY ROMERO

315 CLEMILDA SOARES PEREIRA

316 DAXSON NOEL RONDON MARQUEZ

317 WENDY ALEJANDRA APONTE PINERO

318 PAOLA VIRGINIA MENDONCA

319 STEFABY VALENTINA DE ACO

320 VANESSA LOPES LAURIANO KAXINAWA

321 MARIANA DEL CARMEM SILVA GARCIA

322 LUCILENE MORAIS DA SILVA

323 GESIANE DE SOUZA VERISSIMO

324 FRANCISCO EDINALDO FERREIRA

325 ANTONIA ZENELIA PEREIRA DA SILVA

326 MARINEZ FRANCISCA MELENDRE JAMINAUWA

327 CHARLENE ALVES DA SILVA

328 FRANCISCA NOGUEIRA RODRIGUES

329 FATIMA ALVES NOGUEIRA

330 CLEIDE ANDRADE DA SILVA

331 RAIMUNDA LIMA DA SILVA

332 CLEONICE SILVA DE MOURA

333 KELSIANO MESQUITA MAGALHAES

334 FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS

335 MARIA DE FATIMA MARTINS CUNHA PEREIRA

336 MARIA DE NAZARE ALMEIDA DA SILVA

337 MARIA ALTINA XAVIER

338 JACI ALVES FEITOSA

339 MARINES MELO DE ANDRADE

340 SIRLEIA BEZERRA LIMA

341 MARIA JOSEANE CABRAL DE SOUZA

342 MARIA GIRLENE FELIZ MARTINS

343 RAIMUNDA NONATA DA SILVA LIMA

344 VANDERLANE MARTINS DA ROCHA

345 SILVANA ROCHA DE SOUZA

346 CLAUDENIRA TORRES RODRIGUES

347 JULIANA COSTA DOS SANTOS

348 MARIA DAGMAR FERREIRA OLIVEIRA

349 ELYANA SILVA DE SOUZA

350 MARIA NAZARE DE SOUZA SILVA

351 RAIMUNDO ELDO OLIVEIRA DA CRUZ

352 DAVI KAXINAWA

353 ALTENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA

354 MARIA DA LIBERDADE FELIX DE ARAUJO

355 ANTNIO MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS

356 LUCILENE AVELINO DA SILVA

357 JOSE MARCIO DE OLIVEIRA LUCENA

358 ELENIRA DE LIMA CORDEIRO

359 ADRIANA BELARMINO DA SILVA

360 ANTNIO SIDINEI SILVA COSTA

361 LUCINEIA BRANDO BEZERRA

362 ROSIMARI ALVES DE LIMA

363 ALDINEIDE RODRIGUES DA SILVA

364 NAHYARA OLIVEIRA SOUZA

365 RAIMUNDA PEREIRA OLIVEIRA FREITAS

366 ANTNIA SANTOS DE ANDRADE

367 MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE

368 ALESSANDRO SANTIAGO DO NASCIMENTO

369 MARIA LOUDES GOMES

370 CAMILA GEOVANA CARVALHO SOUZA

371 CARLA ESTOPA MEIRELES JAMINAWA

372 LEUDIANE SOUSA LIMA

373 LENILCE FARIAS DA SILVA

374 PAULO R FERREIRA

375 MARLUCIA DA SILVA RODRIGUES MANCHINERY

376 ALICE DA SILVA MARINHO

377 FRANCISCO NERILSON ARAUJO DA SILVA

378 EDINALVA ALVES DE SOUZA

379 VALERIA DE CAVALCANTE DE ARAUJO

380 MARIA RITA PEREIRA DO NASCIMENTO

381 VICTOR QUEIROZ DA SILVA

382 WANDSON MANASF DA SILVA

383 ROSANGELA ARAUJO DA SILVA

384 KAIRON VENNCIO DA SILVA FARIAS

385 OSEIAS SOUZA MEIRA ALVES

386 CAMILLA DA SILVA AGUIAR

387 SERGINA MARIA DA SILVA GOMES

388 GLEICIANE DE SOUZA FEITOSA

389 GENILCIA ARAUJO DE SOUZA

390 AMANDA GRACIANO DE SOUZA

391 ROCICLEIA DOMINGOS DE SOUZA

392 MARIA INALVA SOARES DA SILVA

393 VANESSA FIGUEIREDO CAVALCANTE

394 LINDALVA PEREIRA DE SOUZA

395 ALIZETE CRISTOMO RAMOS

396 FRANCISCA ROBERTA GOMES DE PAULA

397 ANA FRANCISCA ARAUJO

398 NEUZA B DA SILVA MANCHINEY

399 ELIANA SABINO DA SILVA

400 RAMILY TEXEIRA DE CASTRO

401 MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA MARQUES

402 LUANA GONZAGA ALBUQUERQUE

403 MARIA IVANES DA SILVA CRUZ

404 SANDRO MOURA DE ANDRADE

405 MESSIAS BARBOSA RODRIGUES

406 ARLETE DA SILVA PEIXE

407 MARIA ANTONIA BENEDITA DA SILVA

408 REGINA SILVA CARDOSO

409 ANTONIA FERREIRA DA SILVA

410 CELINE MARTINS DOS SANTOS

411 ROSE DA SILVA ASSUNCAO

412 THAIS SILVA DA CUNHA

413 DARLUCE ALEXANDRE DE SALES

414 BRIGITE DA SILVA E SILVA