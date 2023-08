Retificado resultado final de concurso do Corpo de Bombeiros do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 9, uma retificação do resultado final do Edital nº 25 Seplag/CBMAC, de 29 de junho de 2022.

O edital torna público o resultado da investigação criminal e social do candidato, junto à retificação do resultado final do concurso público. Permanecendo inalterados os demais itens e subitens.

O resultado segue na seguinte ordem: cargo, classificação, inscrição, nome do candidato e nota.

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao Concurso Público por meio do Edital no 001/2022 – Seplag/CBMAC, de 7 de janeiro de 2022, seus anexos e demais editais publicados, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h30.

Confira o edital completo: Edital nº 055 – CBMAC -reclassificação final do concurso – 08-08-23.pdf