Mais de 600 vagas para o Centro de Estudos de Línguas do Acre

Stalin Melo agosto 9, 2023 – 10h03min

O Centro de Estudos de Línguas (CEL) da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) estará com as inscrições abertas entre os dias 21 e 25 de agosto, para novas 625 vagas do segundo semestre nos cursos de inglês, francês, italiano, espanhol e libras, em Rio Branco.

Haverá vagas para a comunidade, mas prioritariamente serão destinadas a alunos do ensino fundamental, anos finais, e ensino médio da rede estadual de ensino. Também serão atendidos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do segundo e do terceiro segmentos.

As aulas do CEL serão ministradas em formato presencial na sede do Centro, localizada na avenida Getúlio Vargas, 3030, no Bosque, e também nas unidades do Núcleo de Ensino de Línguas (NEL) do Colégio Barão do Rio Branco (Cerb) e da Escola José Ribamar Batista (Ejorb), no bairro Aeroporto Velho.

Para realizar as inscrições e as pré-matrículas online, os interessados deverão acessar os seguintes links

– Alunos da rede pública (https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/27/)

– Comunidade – Libras (https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/28/)

– Vagas remanescentes (https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/29)

Os alunos da rede pública farão a matrícula entre as 8h do dia 21 de agosto e as 12h do dia 23 de agosto. Já a comunidade em geral fará matrículas para o curso de libras das 8h do dia 21 até as 12h do dia 23. As vagas remanescentes serão preenchidas das 8h do dia 24 de agosto até as 17h do dia 25.

No ato da confirmação da matrícula, o aluno da rede pública deverá apresentar, na sede do CEL, a cópia do CPF e a declaração escolar atualizada, para que a matrícula possa ser efetivada. Já o aluno da rede privada ou da comunidade deverá apresentar a declaração escolar atualizada ou comprovante de ensino médio ou superior.