Arquibancadas lotadas, fogos e muita emoção marcaram a última noite de rodeio em touros da 48ª Expoacre, neste domingo, 6. Durante a disputa, dez peões subiram nas costas de touros bravos, com o desafio de resistir por oito segundos e conseguir a maior nota, mas somente cinco competidores se classificaram para a grande final: Francisco Elias do Nascimento Paulino, João Peres Souza, Josué Araújo, José dos Santos Alves e Francisco Assis.

O grande campeão foi Francisco Elias Paulino. Diretamente de Feijó, o acreano já compete em rodeios há sete anos. “Não foi uma disputa fácil, mas eu vim preparado para ganhar. Estive em outro rodeio em que o resultado não saiu como o esperado. Hoje, saio vitorioso e agradecido com um carro 0 km, graças ao governador Gladson Cameli”, reconheceu.

Conquistando o 2º lugar, com pouco menos de 20 pontos de diferença, o rondoniense João Peres, com 323.50 pontos, compete há 20 anos e acumula sete motos e prêmios de rodeios. “O Acre mostrou mais uma vez que tem bons competidores. Me sinto honrado e agradecido a Deus pela oportunidade de poder sair daqui com essa moto como prêmio e também voltar para casa bem, sem lesões”.

Além dos prêmios já garantidos pela organização da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), o campeão levará para casa um carro Onix 23/24. O segundo lugar, uma motocicleta Honda 160 cc, o terceiro recebe R$ 6 mil, o quarto R$4 mil e o quinto R$3 mil.

“Esta festa não é do governador, é de todos. Foi uma noite de rodeio emocionante e de muita alegria. Agradeço o empenho de toda a organização, que não mediu esforços para garantir o sucesso da Expoacre, que já é um patrimônio do estado”, declarou o governador Gladson Cameli.

“Nesta noite de encerramento, o sentimento é de gratidão. Fico emocionado, porque é um trabalho de várias mãos, aproveito para agradecer ao nosso governador, que confiou na equipe. Ver as famílias felizes prestigiando a feira é gratificante”, enfatizou o secretário de governo, Alysson Bestene.

Confira os vencedores do rodeio

1º lugar: Francisco Elias Paulino, de Feijó (AC), com 341.50 pontos. Prêmio: Um carro Onix 23/24

2º lugar: João Peres, de Nova Califórnia (RO), com 323.50 pontos. Prêmio: uma motocicleta Honda 160 cc

3º lugar: Josué Araújo, de Brasileia (AC), com 312.75 pontos. Prêmio: R$ 6 mil

4º lugar: José dos Santos, de Brasileia (AC), com 294 pontos. Prêmio: R$ 4 mil

5º lugar: Francisco Assis, de Extrema (RO), com 244 pontos. Prêmio: R$ 3 mil