Publicada convocação de candidatos do concurso do Saneacre

A lista com os nomes pode ser consultada a partir da página 9 da edição do Diário Oficial, ordenada da seguinte forma: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato em ordem de classificação e nota.

Sobre a etapa de entrevista, serão convocados os candidatos classificados na prova de títulos no quantitativo de até três vezes o número de vagas por localidade, respeitados os empates na última posição.

Sobre as vagas de Pessoa com Deficiência (PCD), todos os candidatos habilitados na prova de títulos serão convocados para a entrevista.

As entrevistas serão realizadas em todas as 22 cidades do Acre. O cartão de convocação contendo a data, o endereço e o horário de realização será disponibilizado, na data prevista de 3 de agosto de 2023, no seguinte endereço eletrônico: www.ibfc.org.br.

O candidato deverá comparecer ao local de entrevista munido de documento de identidade original com foto e com antecedência mínima de 30 minutos, sob pena de ser remanejado para o último horário de atendimento do dia em que foi agendado.

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h, ou no e-mail: [email protected].

Confira o edital: Saneacre.pdf