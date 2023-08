A avaliação que Gladson fez da Expoacre 2023: famílias e beleza do parque

Durante coletiva à imprensa nesta quarta-feira, 2, no estande da Secretaria de Estado da Comunicação, no Parque de Exposições, o governador Gladson Cameli falou sobre a boa impressão causada nos cinco primeiros dias de feira e agradeceu pelo trabalho e empenho das equipes de governo, empresários e parceiros para a realização da Expoacre.

“Caminhando por aqui, o que mais me impressiona é ver tantas famílias, a beleza que está o parque”, disse o governador, ao agradecer a participação da imprensa, o trabalho da equipe de Comunicação do governo e o empenho de todos os servidores para a realização do evento.

Os números parciais da feira ainda não foram divulgados, mas, de acordo com a coordenação, pelo menos 40 mil pessoas já passaram pelo parque de exposições de Rio Branco até esta quarta.

Voltada ao setor do agronegócio e da indústria, a Expoacre apresenta aos visitantes pequenos negócios, empreendimentos locais e de outros estados do Brasil, e o melhor da culinária regional e internacional. Neste ano, o evento é realizado pelo governo do Estado, em parceria com o Sebrae e várias instituições.

Cameli falou também sobre o trabalho de planejamento da equipe de governo e os bons resultados que estão por vir. “Ontem passei o dia reunido com alguns secretários, traçando algumas metas daquilo que ainda posso acrescentar para este ano, e a expectativa é muito positiva”, disse.

Após conversar com a imprensa, Gladson Cameli seguiu para a live transmitida em cadeia pelo Sistema Público de Comunicação, com os jornalistas Celis Fabrícia e Jefson Dourado.