Mais um debate ambiental na programação da ExpoAcre 2023. Nesta quinta, 3 de agosto, às 20h, o Instituto de Mudanças Climáticas estará representado no estande da Semapi com o Workshop “Alinhamento de Projetos Especiais ao Programa Jurisdicional do Acre”.

Junto com especialistas e convidados, a exemplo do procurador chefe da área ambiental da PGE/AC, Rodrigo Neves; o representante da Verra no Brasil, Bruno Brazil; a representante do Earth Innovation Institute no Brasil (EII),

Mônica de Los Rios, o presidente da CDSA, José Luiz Gondim; e o presidente do IMC, Leonardo Carvalho, discussões sobre diferentes temas.

“Quer saber mais sobre a pauta de projetos e programa juriscional de REDD+, então vem participar desse importante debate!”, dizem os organizadores.