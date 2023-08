Os aprovados devem apresentar-se no setor de Gestão de Pessoas da SASDH, de 2 a 8 de agosto, com a documentação exigida no edital para a assinatura do contrato. No período da manhã o horário de atendimento é das 8h às 11h, e a tarde, das 14h às 16h, de acordo com a função indicada abaixo:

CARGO: MOTORISTA

ORDEM CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO 12 FRANCY WELLINGTON LOPES DA COSTA 60 13 MIRANDA BARBOSA DA SILVA 58 14 ROGÉRIO DE SOUZA SILVA 58 15 JUCIVALDO SOUZA DA SILVA 52

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

ORDEM CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO 31 ÍCARO INÁCIO MORAES DOS SANTOS 60 32 JOSE ANTONIO DA COSTA JUNIOR 60 33 BRUNO MEDEIROS TORRES 60 34 ANDRESSA SOUSA COSTA 60 35 ISABELY PEREIRA DA SILVA LIMA 60 37 RITA DE CÁSSIA DA COSTA RIBEIRO 60 38 JOSÉ DA SILVA FREIRE 60 39 MARIA XAVIER DE SOUZA 58 40 ELISSANDRA OLIVEIRA DA SILV 58 41 MARIA CAROLINA EVANGELISTA MELO DE SOUZA 56

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

ORDEM CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO 26 MARIA LEONICE DE SOUZA CAETANO 58 27 WINNIE SOUZA CARLOS LOBATO 58 28 DAYSE VALE DE OLIVEIRA GOMES 58 29 MARIA ANTONIA DA COSTA MAIA 56 30 ALINE DA SILVA LIMA VALE 56 31 TATIANI DO SOCORRO GONÇALVES SANTOS VASCONCELOS 56 32 LIDINALVA MACHADO DA SILVA 55 33 CÁTIA MILENA PEREIRA DA SILVA 55 34 MARINA CORREIA DA CONCEIÇÃO 55 35 ANGELA MARIA CHAVES SOUZA 54 36 EDNUBIA D’AVILA DA SILVA DE OLIVEIRA 52 37 DAMARIS DE ANDRADE MOREIRA 52 38 ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO 51

CARGO: AGENTE SOCIAL

ORDEM CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO 67 THAYNARA CARDOSO DE BRITO 50 68 SARA MOURA SILVA 50 69 BRUNO DA SILVA PINTO 50 70 DANIELA LACUNHA DA SILVA 50 71 IVONE CRISPIM DA SILVA BEZERRA 50 72 ROSELY MARIA BARBOSA ALVES FRANCO 50 73 JOSINEIDE DE OLIVEIRA BRAGA AMIN 50 74 JUCIELLE SABOIA DE FREITAS 50 75 SARA KESIA DA SILVA UCHÔA 50 76 MARCIO SOARES DOS SANTOS MOREIRA 50 77 CARLA JORDANA DE CASTRO NOVAIS 50 78 VANIELI ALVES DA SILVA 50 79 ADRIANA SILVA DE SOUZA 50 80 MARCUS VINÍCIUS BATISTA DA COSTA 50 81 KATRICIA KAREN PEREIRA DA COSTA 50 82 ELIENE DA SILVA CUNHA 50 83 DAIANE SILVA DE LIMA 50 84 ANNA HILLARY HONORATO FIRMINO 50 85 TAMIRIS DE SOUZA MIRANDA 50 86 SARA TOME DA SILVA SANTOS 50 87 MARCELA DIAS DA SILVA 50 88 ANTONIO GONÇALVES DA SILVA FILHO 50 89 CARLILA ANUTE BRITO 50 90 ADYENE DOURADO MORAIS DA SILVEIRA 50 91 VALDENILSON DE MELO NASCIMENTO 50

O prazo para se apresentar é de 5 (cinco) dias úteis, a contar a partir do dia 2 de agosto, conforme publicado no Diário Oficial e no site oficial da prefeitura. A contratação ocorrerá imediatamente e terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, considerada a necessidade da administração pública. Nesta chamada estão sendo convocados 4 (quatro) Motoristas, 10 (dez) Agentes Administrativo, 13 (treze) Assistentes Social e 25 (vinte e cinco) Agentes Sociais.

O Setor de Gestão de Pessoas está localizado no prédio sede da SASDH, na Rua do Aviário, nº 972, Bairro Aviário. Outras informações pelo telefone: 3211-2450.