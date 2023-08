N. Lima diz que facções no Acre surgiram no governo petista

O vereador Cap. N. Lima, em pronunciamento na sessão de terça-feira, 1º de agosto, comentou sobre a rebelião no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, ocorrida no dia 26 de julho, no qual durou pouco mais de 24 horas.

Na ocasião, o parlamentar destacou a atuação do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública. “Na semana passada tivemos aí uma rebelião e uma tentativa de fuga no Presídio Antônio Amaro. Vimos o esforço do governo do Estado, junto com os órgãos de Segurança Pública para que a situação terminasse bem (…) o problema foi resolvido, sem registro de fuga”, disse o vereador.

N. Lima também comentou sobre as publicações do ex-governador Tião Viana, nas redes sociais, sobre a rebelião. Ao criticar a atitude do petista, o parlamentar frisou que a facção Bonde dos 13 foi criada no governo do PT.

“É um absurdo as coisas que ele citou na carta, não diz nada com nada. Até 2010 não se ouvia falar de facção no Acre, moro no Bairro 6 de Agosto e lá nunca ouvia se falar de facção. Existia os pontos de droga, mas facção não”, disse. E acrescentou: “foi no governo do Tião Viana que foram mandados alguns presos daqui para fora e quando voltou esse pessoal para cá aconteceu isso que nós estamos vendo hoje”, frisou N. Lima ao reforçar que o governo do PT não soube agir para conter o crescimento das facções no Estado.