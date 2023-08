O deputado Emerson Jarude disse nesta terça-feira (1) que o recesso foi agitado para ele, incluindo a resolução partidária. “Sempre demos muita transparência e escolhemos um novo partido. Estou filiado ao partido Novo”, informou, declarando que a legenda o convidou para “impulsionar nova forma de fazer política no Acre e Brasil”.

No segundo semestre continuará indenpendente, não permitindo, segundo ele, que abusos aconteçam como a piscina olímpica que estava em péssimas condições. “Por falta de olhar do governador estamos perdendo nossos espaços”.

Relacionado