O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (1) que o primeiro semestre foi predutivo e fez observações para o período pós-recesso, como o debate sobre o Plano Plurianual. “Não dá para assimilar uma proposta sem que a Casa tenha seu protagonismo”, disse, lembrando novidades no recesso: no Tribunal de Contas do Estado houve a decisões de conselheiros, como Dulce Benício, que sustou pagamento de R$3 milhões dos kits da Educação no Pré-Enem. Foram comprados 30 mil kits e antes da entrega pagaram 4 parcelas. “Identificado um superfaturamento de quase R$4 milhões”.

Também foi cancelado contrato de R$85 milhões em registro de preço. “O que estava sendo aplicado pelo governo era fazer registro de preço e as demais secretarias pegavam ´carona´ mas outro Estado pegava a carona”, disse.

