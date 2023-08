Internet de Rio Branco entre as mais caras do País, diz levantamento

Nos últimos anos, a necessidade de sistemas residenciais de Internet fixa cresceu bastante no país, já que tanto o funcionamento de aparelhos quanto a execução de atividades domésticas e até mesmo o trabalho remoto dependem de uma boa conexão.

As operadoras do setor oferecem diferentes planos e preços, que podem variar de acordo com as necessidades e o poder aquisitivo de cada família. Nesse sentido, um levantamento realizado recentemente investigou a precificação dos serviços de internet no país.]Um estudo feito pelo MelhorPlano.net, organização especializada em comparação de ofertas de Internet móvel, fixa e de TV por assinatura, mostrou que os valores de Internet fixa variam bastante de um estado para o outro. Descubra se a sua cidade está entre as mais baratas nesse quesito.

De acordo com a pesquisa do MelhorPlano.net, realizada ao longo do mês de julho, um pacote de banda larga pode variar de R$ 30 até R$ 500 no Brasil. Esse custo final é condicionado por uma série de fatores, entre eles, a localização, a operadora e até a velocidade da Internet inclusa no plano contratado.

O levantamento foi realizado utilizando como base os pacotes ativos nas residências das capitais brasileiras. Segundo a entidade, ao todo, foram comparados 1.412 planos residenciais.

Além disso, também foram considerados outros fatores, como custo-benefício, já que alguns planos oferecem consideravelmente menos megabits de Internet, ou em outros casos, cobram menos pelos serviços.

O ranking elaborado pelo MelhorPlano.net considerou duas variáveis: a mediana dos valores cobrados em cada cidade e o valor de cada megabit por segundo (Mbps).

As capitais do Nordeste e do Centro-Oeste se destacaram como as mais baratas, com uma mediana de R$ 119,90 por plano. Goiânia foi considerada a Internet fixa mais em conta do país, registrando um Mbps de R$ 0,20. Fortaleza, Aracaju e Brasília também apresentaram bons preços.

Já as capitais do Norte e do Sul, apresentaram as maiores medianas: R$ 141,90 e R$ 147,00 por pacote, respectivamente. Belém, Macapá, Palmas, Rio Branco e Porto Alegre figuram entre as capitais com os serviços mais caros.

As capitais do Sudeste ficaram no meio do caminho, com exceção de Vitória, que apresentou uma mediana surpreendente de R$ 100.