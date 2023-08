Convocação para a inspeção médica, documentos na Saúde e Idaf

A convocação dos candidatos da Sesacre, segue na seguinte ordem: cargo, município, classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota. Dos candidatos do Idaf, na ordem: cargo, vaga, classificação final, inscrição, nome do candidato e nota, em ordem de classificação.

Para os exames médicos, o candidato deverá providenciar os exames especificados no edital, emitidos em até 90 dias anteriores à sua apresentação. Após obter todos os laudos médicos, o candidato deverá agendar o seu atendimento, por meio do número (68) 3215-4332 e, após o agendamento, se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 17 de agosto de 2023, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n.° 351, Bairro Cerâmica, em Rio Branco/AC, ou às quintas-feiras, das 13h às 17h, no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, n.º 216, Bairro do Alumínio (Sala do TFD), em Cruzeiro do Sul/AC.

Em seguida, o candidato convocado deverá comparecer para inspeção médica munido de documento de identificação original e todos os laudos exigidos, que deverão estar acondicionados em envelopes com o nome do candidato, cargo e região, até o dia 17 de agosto de 2023, das 7h às 13h.

Para os candidatos do concurso da Sesacre, nos seguintes endereços:

Cruzeiro do Sul: Coordenação Regional de Saúde do Vale do Juruá – Rua Leopoldo de Bulhões, n.º 216, Alumínio;

Rio Branco: Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) – Rua Benjamin Constant, n.º 830, Centro.

Para os candidatos do concurso do Idaf, nos seguintes endereços:

Cruzeiro do Sul: Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) – Rua Rego Barros, n° 168, Centro;

Rio Branco: Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) – Rodovia Ac 40, n° 1054, Loteamento Santa Helena.

Para a posse, o candidato deverá comparecer no dia 24 de agosto de 2023, em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, em horários e locais a serem posteriormente divulgados por edital. O candidato terá até o dia 28 de agosto de 2023 para realizar a inspeção médica, entrega de documentos e posse, em observância ao prazo estabelecido no Art. 2º do Decreto n.º 4.535-P, de 27 de julho de 2023.

Os candidatos poderão obter informações referentes ao concurso da Sesacre, por meio do número (68) 3215-2621, e sobre o concurso do Idaf, por meio do número (68) 3221-0655, ou junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), das 8h às 12h ou das 14h às 17h, por meio do endereço eletrônico [email protected].

Confira os editais completos aqui:

Edital nº 032 – SESACRE – Convocação para inspeção médica e entrega documentos e posse – 28-07-23.pdf

Edital nº 034 – Convocação para exames médicos, entrega de documentos e posse – 28-07-2023.pdf