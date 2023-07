O Acre manteve um saldo positivo de 1.080 vagas formais de trabalho em junho de 2023. No mês anterior, maio de 2023, havia obtido um saldo positivo de 524 vagas. Os dados foram divulgados em 28/07/2023, pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e da Previdência. O saldo do mesmo mês em 2022 foi de 1.227 vagas. O saldo positivo de junho/23 foi resultado de 4.401 contratações menos 3.383 de demissões.

Observatóro do Desenvolvimento AC —

Relacionado