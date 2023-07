SAIU nova lista de convocados no concurso da Sesacre e Idaf está publicada

O governo do Estado do Acre por meio da secretaria de Estado de Administração (Sead), convocou no Diário Oficial desta sexta-feira, 28, cinquenta aprovados do concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), considerando a solicitação de reposição dos ofícios nº 6701/2023/Sesacre e nº 607/2023/ Idaf.

Foram convocados trinta e cinco candidatos para a Sesacre, nos cargos de agente administrativo, auxiliar de farmácia, condutor de ambulância, médico, clínica médica, médico do trabalho, neurocirurgião, obstetra e ginecologista, oftalmologista, patologista, psiquiatra, técnico de laboratório em análise clínica e técnico em contabilidade.

No Instituto de Defesa, são quinze profissionais nas áreas de engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário e técnico em defesa agropecuária e florestal.

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do Termo de Posse a partir do decreto, que entra em vigor na data de sua publicação.

Outras informações referentes ao concurso público, podem ser obtidas junto à Sead, das 8h às 12h ou das 14h às 17h por meio do endereço eletrônico [email protected].

Confira a versão completa do Diário Oficial aqui.