A Comissão Organizadora do concurso público da Ufac, o qual visa ao preenchimento de 15 vagas em cargos de nível médio e cinco em cargos de nível superior do quadro permanente de técnico-administrativo, prorrogou as inscrições para o certame até 1 de agosto, com possibilidade de pagamento da taxa até 2 de agosto. Confira o edital Prodgep n.º 1/2023.

