Concurso IBGE: veja divisão das 148 vagas temporárias por cidade

Folha Dirigida —

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística recebe inscrições, até 13 de agosto, para um novo concurso IBGE de temporários.

A oferta, de acordo com o edital publicado, é de 148 vagas para agente censitário de pesquisas e mapeamento.

O cargo tem como requisito o nível médio completo. Já os ganhos são de R$3.100, para jornada de trabalho de 40 horas.

Os aprovados receberão ainda auxílio alimentação de R$658, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, assim como terão direito a férias e 13º salário proporcionais.

As 148 vagas estão divididas entre as capitais dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Boa parte das oportunidades é para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Veja a distribuição completa a seguir:

Acre – Rio Branco: 2 vagas;

Alagoas – Maceió: 2 vagas;

Amapá – Macapá: 2 vagas;

Amazonas – Manaus: 5 vagas;

Bahia – Salvador: 9 vagas;

Ceará – Fortaleza: 5 vagas;

Distrito Federal – Brasília: 2 vagas;

Espírito Santo – Vitória: 3 vagas;

Goiás – Goiânia: 5 vagas;

Maranhão – São Luís: 6 vagas;

Mato Grosso – Cuiabá: 5 vagas;

Mato Grosso do Sul – Campo Grande: 3 vagas;

Minas Gerais – Belo Horizonte: 11 vagas;

Pará – Belém: 8 vagas;

Paraíba – João Pessoa: 3 vagas;

Paraná – Curitiba: 7 vagas;

Pernambuco – Recife: 5 vagas;

Piauí – Teresina: 4 vagas;

Rio de Janeiro – Rio de Janeiro: 23 vagas;

Rio Grande do Norte – Natal: 3 vagas;

Rio Grande do Sul – Porto Alegre: 7 vagas;

Rondônia – Porto Velho: 2 vagas;

Roraima – Boa Vista: 2 vagas;

Santa Catarina – Florianópolis: 5 vagas;

São Paulo – São Paulo: 15 vagas;

Sergipe – Aracaju: 2 vagas;

Tocantins – Palmas: 2 vagas.

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas pretas ou pardas.

A estimativa é para que os profissionais sejam contratados por um ano, podendo ser prorrogado.

Esse é o terceiro edital para temporárias divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os dois primeiros foram publicados no dia 4 de julho, com mais de 7 mil vagas.

Quer se preparar para o concurso IBGE? Então acesse o material exclusivo do Qconcursos. Clique aqui e confira!