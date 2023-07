O Inova Amazônia 2023 – Módulo Ideação é um programa de pré-aceleração de ideias vinculadas à bioeconomia. O Sebrae tem o propósito de ampliar a quantidade de negócios sustentáveis e inovadores da bioeconomia da Amazônia Legal.

Esse módulo é destinado a pessoas físicas, empresários e pesquisadores que ainda não tiraram a ideia do papel e precisam definir o modelo de negócio, assim como validar seu produto ou serviço para então lançá-lo ao mercado.

No módulo de ideação serão selecionados até 30 projetos por estado, totalizando até 270 propostas apoiadas nos nove estados da Amazônia Legal, sendo eles: Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins

Serão realizadas capacitações coletivas e mentorias individuais, bem como atividades para induzir a formação de redes de contatos e conexão com o mercado. Ao final do ciclo de aceleração as três melhores ideias de cada estado serão premiadas:

1ª colocada – R$ 30.000,00

2ª colocada – R$ 20.000,00

3ª colocada – R$ 10.000,00

Etapas do processo seletivo Inova Amazônia 2023 – Módulo Ideação:

– Inscrições: 21 de julho até 3 de setembro

– Resultado preliminar: 15 de setembro

– Prazo recursal: 17 de setembro

– Resultado final: 20 de setembro

– Período de aceleração: Setembro/2023 até janeiro/2024

