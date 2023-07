É HOJE! salário de julho e da 1a parcela do 13⁰ nesta sexta

O Governo do Acre antecipará o pagamento do salário dos servidores públicos estaduais do mês de julho, além da antecipação da primeira parcela do 13⁰ salário.

O pagamento salarial de julho e da primeira parcela do 13⁰ salário estarão nas contas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas nesta sexta-feira, 28.

A ação antecipa o vencimento de julho, divulgado no calendário anual do governo, garantindo os salários em dia.

Para o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, a antecipação contínua do pagamento fortalece a economia e os eventos do Estado. “Neste mês, se inicia a nossa Expoacre, um evento importante para o estado. Somando esses valores de pagamentos, são mais de R$ 520 milhões serão injetados na nossa economia. Um compromisso do governador Gladson Cameli com o Acre”.

Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login.