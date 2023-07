APÓS REBELIÃO Governo suspende visitas nos presídios do Acre

A Secretaria de Segurança Pública decidiu suspender a visitação nos presídios do Acre após a recente rebelião de presos na penitenciária Antônio Amaro, situação que terminou com cinco detentos mortos e um carcereiro ferido.

As visitas não ocorrerão nos dias 29 e 30 de julho para que, diz a Sejusp, ocorram procedimentos de segurança e inspeção minuciosa nas unidades.

A medida foi anunciada por meio de nota. Veja:

NOTA

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e do Instituto de Administração Penitenciária, vem a público esclarecer que:

Considerando a necessidade de preservação da integridade de reeducandos, a realização de procedimentos de segurança e inspeção minuciosa em todo o Complexo Penitenciário de Rio Branco;

Estão suspensas as visitas familiares no Complexo Penitenciário de Rio Branco nos próximos dias 29 e 30 de julho de 2023, mantendo-se inalteradas as visitas das demais Unidades Penitenciárias do Estado.

José Américo de Souza Gaia

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública