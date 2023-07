Acre liderou geração de empregos na Região Norte em junho

O Acre encerrou o mês de junho com saldo positivo na geração de empregos. Conforme os dados divulgados pelo Novo Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) nesta quinta-feira, 27, foram abertos 1.016 novos postos de trabalho formais. Com variação de 1,09% entre o número de admissões e demissões, o estado apresentou o melhor índice da Região Norte.

Este é o quinto mês consecutivo que o Acre registra superávit na criação de vagas. Em junho, a alta foi puxada pelo setor de serviços, responsável por empregar 470 profissionais. Construção civil, comércio , indústria e agropecuária completam a sequência.

O Acre acumula, nos últimos 12 meses, 5,5 mil trabalhadores registrados com carteira assinada. Somente primeiro semestre de 2023, já são 2,4 mil novas oportunidades. Com a chegada do período de estiagem na região e o anúncio da execução de obras públicas pelo governo do Estado, a expectativa é que o crescimento continue.

O governador Gladson Cameli destacou que a geração de emprego e renda é prioridade da gestão e tem se empenhado para atrair novos investidores ao Acre. “Recentemente, apresentei as nossas potencialidades ao presidente da Fiesp [Federação das Indústrias do Estado de São Paulo] e reafirmei que estamos de portas abertas para apoiar quem deseja investir e contribuir com o desenvolvimento do estado”, declarou.