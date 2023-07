Ascom Sejusp —

A maior feira de agronegócio do Acre está chegando, a Expoacre 2023, e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), juntamente com o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), montou todo um sistema de segurança para garantir a paz durante os noves dias de exposição.

A Expoacre que acontece durante os dias 29 de julho a 6 de agosto, vai dispor de toda a tecnologia do Centro de Comando e Controle (CICC) da Sejusp, que conta com o videomonitoramento ao longo do trajeto até chegar ao Parque de Exposições Wildy Viana, com câmeras de reconhecimento facial, que irão dimensionar o controle de fluxo de pessoas.

O secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca que a segurança das pessoas se dará desde o início, ao sair de casa, até o parque de exposição, e que a Sejusp está trabalhando na ação preventiva e repressiva. “No interior do parque será instalada uma delegacia da Polícia Civil para dar celeridade a qualquer tipo de conflito e problema que venhamos a ter durante a feira agropecuária”, disse.

O comandante da Polícia Militar, coronel Luciano Dias Fonseca, explica que a segurança da Expoacre foi planejada pela Diretoria Operacional de Policiamento da capital, quando foi realizado todo um estudo, contendo diagnóstico dos problemas que podem surgir, havendo, desse modo, todo um controle das forças de segurança do Estado.

“O que aconteceu no presídio não afeta significativamente a segurança interna do parque e nem das pessoas que lá estarão, porque tudo isso já está no nosso planejamento”, colocou.

A feira vai dispor de policiamento ostensivo na área externa, policiamento interno, controle de entrada, além do apoio de câmeras de vigilância, com o monitoramento da Polícia Militar.