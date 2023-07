Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma guarnição da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, com apoio de militares do 2º Batalhão, impediu um ataque de criminosos a uma facção rival, por volta do meio dia desta quinta-feira, 27, e apreendeu três armas de fogo com munições. Quatro indivíduos, um deles menor de idade, foram conduzidos após o flagrante.

Os militares receberam denúncias de que quatro homens armados transitavam de carro pela região do segundo distrito da capital, e que um deles havia cortado a pulseira de monitoramento eletrônica. O veículo foi localizado próximo à Caixa D’água do bairro 6 de Agosto, e durante a abordagem a equipe já visualizou com um dos ocupantes um revólver calibre .38.

No carro os policiais encontraram mais duas armas de fogo, ambas escopetas de fabricação artesanal, de calibres .28 e .38, e cerca de 25 munições não deflagradas. Os indivíduos informaram à guarnição que pertenciam a uma organização criminosa, e que estavam armados para realizar ataques a uma facção rival, em retaliação aos eventos ocorridos no presídio de segurança máxima Antônio Amaro.

Os homens e o material bélico foram entregues na Delegacia de Flagrantes, para que a autoridade de Polícia Civil investigue os fatos.

