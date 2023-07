Já parou para pensar nos benefícios e vantagens que só a energia elétrica pode proporcionar? Não? Lá no estande da Energisa na ExpoAcre isso vai ser possível. Essa experiência e outros serviços serão oferecidos no Parque de Exposição Wildy Viana, local que sedia a maior feira de negócios do Acre, que começa neste sábado, 29.

A imersão vai mostrar a importância do programa Mais Luz Para a Amazônia, que leva energia limpa e 24h para áreas de difícil acesso e distantes das redes elétricas convencionais. Além dessa verdadeira experiência, os visitantes poderão ter acesso a todos os serviços da Energisa.

A empresa está com a campanha especial de negociação, que oferece parcelamento de débitos em até 24 vezes. Para pagamentos à vista, o desconto pode chegar a até 50% de descontos dos juros e multas. O cliente também poderá se cadastrar na promoção “2 anos de conta de energia grátis”. Para concorrer, basta se inscrever no site e efetuar os pagamentos via QR Code pix.

O caminhão Nossa Energia ainda vai promover experiências lúdicas sobre a energia, reforçando o consumo adequado e alertando sobre os riscos e perigos. O estande funcionará das 18h às 22h, de 19 de julho a 6 de agosto.

Neste ano, a Energisa completa cinco anos de atuação no Acre e, neste período, tem atuado fortemente para ampliar e melhorar a qualidade do fornecimento de energia do estado.

O que é o Mais Luz Para Amazônia?

O Mais Luz para a Amazônia é um programa do Governo Federal, realizado pela Energisa, no Acre, que tem como objetivo levar energia limpa e renovável à população de regiões remotas dos estados que compõem a Amazônia Legal e que ainda não têm acesso à energia elétrica. Em 2022, mais de 1.300 famílias foram atendidas no Acre.