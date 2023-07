O Ministério da Saúde vai realizar entre os dias 28 a 30 de julho de 2023, a manutenção no ambiente do banco de dados responsável por hospedar os principais sistemas de informação do Sistema Único de Saúde. A ação, que será realizada pelo Departamento de Informação e Informática do SUS (Datasus), tem como objetivo proporcionar, a partir de uma nova versão, um ambiente digital com mais segurança, suporte técnico e garantia para o ambiente de dados.

A manutenção ocorrerá no dia 28 de julho, iniciando às 20h, com término previsto para às 20h do dia 30 de julho de 2023.

Para minimizar o impacto durante o período de manutenção, o Ministério da Saúde já enviou informe com antecedência para os gestores locais e orientações aos usuários. A participação dos representantes locais é fundamental para manter o atendimento realizado na rede pública de saúde de forma regular. A estratégia conta com a colaboração do a colaboração do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) na disseminação da informação aos gestores municipais, por meio da ampla rede de colaboradores vinculada ao Conselho.

Entre os programas afetados está o Programa Farmácia Popular. Neste caso, em específico, o Ministério da Saúde orienta que as pessoas programem a ida às farmácias em dias e horários alternativos ao período informado. A migração é essencial para atualizar a versão do banco de dados, proporcionando mais segurança e melhor desempenho. A pasta orienta também que os representantes das farmácias informem aos pacientes sobre o período de manutenção e pede a compreensão dos usuários do Programa Farmácia Popular e das drogarias conveniadas de todo o país. O procedimento é inadiável e será realizado no menor tempo possível.

Veja os sistemas que ficarão indisponíveis durante esse período