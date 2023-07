Após sumiço, corpo da criança indígena é encontrado no Purus

Na tarde do dia, 24, segunda-feira, por volta das 15h00, uma criança indígena, de 8 anos, sumiu nas águas do Rio Purus.

Ao tomar ciência do ocorrido, o prefeito de Santa Rosa do Purus, Tamir Sá, solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira para que mergulhadores viessem à cidade, a fim de realizarem a busca pela criança.

O prefeito agradece pelo apoio do Secretário de Estado da Saúde, Pedro Pascoal, que atendeu ao pedido, fretando um avião para que os mergulhadores chegassem ao município.

Os mergulhadores desde a terça-feira, 25/7, estavam realizando as buscas submersas, porém não foi possível encontrar o corpo da criança no mesmo dia. Na manhã desta quarta-feira, 26, ao realizarem as buscas nas galhadas e troncos de árvores, que estavam mais abaixo do Rio Purus, não encontraram, contudo, foi com muito pesar e tristeza que encontraram o corpo da criança mais ou menos duas volta de distância do local do Porto da cidade, onde aconteceu o acidente.

Neste momento de dor, o poder executivo se solidariza juntamente com todos os familiares e amigos, e, expressa as mais sinceras condolências pela grande perda do pequeno indígena.