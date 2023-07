Neste sábado, 29, o governo do Estado inicia as celebrações da Expoacre 2023, a maior feira de agronegócio do Acre. Durante nove noites, o Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, receberá a população acreana, desenvolvendo a economia local com diversas oportunidades de negócios e proporcionando cultura e entretenimento.

O momento também é oportuno para órgãos e entidades do governo do Acre apresentarem, para o grande público, as ações desenvolvidas ao longo do ano. Os estandes estarão abertos para visitação do dia 29 de julho a 6 de agosto, para a população conhecer e usufruir de serviços governamentais das 17h às 22h.

“Estamos há três meses planejando e preparando esse grande evento, na busca de proporcionar o melhor para o público acreano”, exalta o gestor estadual. Foto: Diego Gurgel/Secom.

Alysson Bestene, secretário de Governo e coordenador da feira, exalta: “Esse é um momento para mostrar o crescimento do Acre e o resultado do nosso trabalho. Um exemplo é a agricultura, onde será exposto o quanto esse setor tem se ampliado, mostrando uma nova realidade dos produtos cultivados em nossa terra”.

Confira a programação completa a seguir:

Programação Expoacre 2023