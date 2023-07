Procurador Geral do MPAC vai investigar razões de rebelião em presídio

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Danilo Lovisaro, emitiu uma nota nesta quarta-feira, 26, e garantiu que está acompanhando com atenção os acontecimentos relacionados à rebelião ocorrida no presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco (AC).

Neste momento, cerca de 90 detentos do presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, estão fortemente armados e fazem polícias penais reféns.

Diante da gravidade da situação, Lovisaro garantiu que o MP vai instaurar procedimento para apurar as circunstâncias que levaram ao episódio de violência.