MP anuncia apuração sobre motim no presídio de Rio Branco

O procurador-chefe do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro, decidiu instaurar procedimento para apurar as circunstâncias que levaram ao episódio de violência na rebelião de presos deflagrada no presídio Antônio Amaro, em Rio Branco.

Lovisaro informa que o MP está acompanhando “com atenção” os acontecimentos relacionados à rebelião.

Um grupo de detentos iniciou motim naquela unidade penal, fez reféns agentes carcerários e chegou a ferir um deles. O Governo Federal já confirmou que apoiará o Acre nessa situação. Um gabinete de crise foi instalado para avaliar e adotar procedimentos visando pôr fiim à rebelião.