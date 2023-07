Gladson pede ajuda a Dino por crise em presídio: “total apoio”

O governador Gladson Cameli conversou na tarde desta quarta-feira (26) com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sobre os acontecimentos no sistema penitenciário do Acre.

“Recebi dele a garantia de total apoio das forças de segurança do Governo Federal neste momento de crise”, afirmou Gladson.

Acredita-se que uma rebelião organizada por ao menos 50 detentos tenha feito agentes penais de reféns e tomado o depósito de armas do presídio Francisco Amaro, em Rio Branco. A situação é muito tensa, uma vez que há notícias de que um agente teria sido baleado.

A Secretaria de Segurança instalou um gabinete de crise.