Familiares de detentos se aglomeram em acesso a presídio após inicio de rebelião

Centenas de familiares de detentos estão se aglomerando na estrada que dá acesso ao presidio Antonio Amaro Alves, em Rio Branco. Ao tomarem conhecimento da rebelião, eles tentam obter alguma informação a respeito da situação que é tensa. Um policial penal é feito de refém por dezenas de presidiários que estão fortemente armados.

As ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local. Existem relatos de trocas de tiros e de pessoas feridas.

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) está no local e tenta negociar com os presidiários.

Com informações do ecosdanoticia.net