Faccionados invadiram deposito de armas e estão em posses de fuzis e pistolas

Cerca de 90 detentos do presídio Antonio Amaro Alves, em Rio Branco, estão fortemente armados. De acordo com apurações do Ecos da Notícia, os meliantes são consideradas lideranças das facções criminosas que aterrorizam o Acre e o motivo da revolta seria a falta de comunicação com o diretor da Unidade Penitenciária.

Para ter o controle da unidade, os detentos fizeram uma manobra arriscada e tomaram a sala de armas do presídio, onde se encontra cinco fuzis, 30 pistolas e pelo menos 200 munições.

Armados, eles fazem dois Policiais Penais de refém. Uma informação que consta é que um policial teria sido ferido, mas ainda não se sabe se esse agente seria o que está sendo feito de refém.

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) se encontra no local. A todo momento viaturas da Polícia Militar passam pela estrada do barro vermelho, via de acesso ao presídio.

Familiares de detentos estão se aglomerando na estrada que foi fechada pela Polícia.

